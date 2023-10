Al via la ePremier League FC24: svelato il montepremi di quest'anno

Electronic Arts (EA) ha annunciato il ritorno della ePremier League per la stagione 2023/2024. Questa competizione, che offre un montepremi di £ 100.000, vede i giocatori rappresentare i 20 club della Premier League, sia su Xbox che su Playstation.

Electronic Arts (EA) ha annunciato il ritorno della ePremier League per la stagione 2023/2024. Questa competizione, che offre un montepremi di £ 100.000, vede i giocatori rappresentare i 20 club della Premier League, sia su Xbox che su Playstation.

Sesta Stagione della ePremier League

La ePremier League sta vivendo la sua sesta stagione, ed è una competizione di eSport che coinvolge squadre della Premier League, il massimo campionato di calcio del Regno Unito. Questa edizione segna un momento di svolta poiché si svolge sotto il nuovo franchise EA Sports FC. Oltre all’incredibile montepremi di £ 100.000, il torneo offre opportunità imprecisate di qualificazione per la UEFA eChampions League e i Campionati Mondiali FC Pro.

Le finali della ePremier League di questa stagione saranno trasmesse in diretta e si svolgeranno durante due fine settimane distinte. Il primo fine settimana, dal 20 al 21 gennaio, vedrà i primi quattro club guadagnare un posto nelle Grand Finals. Il 23 marzo, le squadre rimanenti avranno un’altra possibilità di unirsi a loro in vista delle Grand Finals del 24 marzo.

Qualificazioni e Partite 1v1: Il Percorso verso le Finali

La competizione inizia con le qualificazioni online a novembre, con date che variano a seconda del club. In questa stagione, il formato delle finali vedrà ciascun club schierare due rappresentanti per sfidare coppie di giocatori provenienti da altri club. Le qualificazioni e i tornei sono distinti per i giocatori di Xbox e PlayStation.

Il Nuovo Ecosistema di eSport EA Sports FC

Questo annuncio segue la recente presentazione da parte di EA del suo nuovo ecosistema di eSport EA Sports FC alla fine del mese scorso. Questo ecosistema si suddivide in FC Pro Leagues, che comprende la ePremier League e competizioni simili per altri campionati di calcio nazionali, e FC Pro Open, che rappresenta un percorso di qualificazione aperto per i professionisti.

L’intera stagione degli eSport offre un montepremi totale di 1 milione di dollari (~ £ 820.000). EA Sports FC 2024 è stato rilasciato il 29 settembre ed è il primo titolo rilasciato da EA con il nuovo marchio EA Sports FC, a seguito della fine del lungo rapporto tra EA e l’organo di governo del calcio FIFA.

Entusiasmo per il Futuro della ePremier League

Will Brass, Chief Commercial Officer della Premier League, ha condiviso il suo entusiasmo: “Mentre la ePremier League entra nella sua sesta stagione, siamo entusiasti di offrire ancora una volta ai fan l’opportunità di rappresentare il loro club preferito della Premier League in un torneo di eSport d’élite. Nel corso di cinque stagioni di emozionante azione della ePremier League abbiamo assistito a incredibili drammi, con un campione diverso incoronato ogni stagione e nuovi giocatori che continuano a farsi un nome sulla scena globale. Non vediamo l’ora di vedere cosa avrà in serbo il torneo 2023/24”.

Nella stagione precedente, i pro player del Leeds United Olle ‘Ollelito’ Arbin e Tom Stokes hanno vinto la ePremier League 2022/23, diventando campioni della competizione.