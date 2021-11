Alaphilippe vince il Velo d'Oro di Francia

26-11-2021 12:58

Julian Alaphilippe ha ricevuto il Velo d’Or Français, che premia il miglior ciclista francese dell’anno, la ciliegina sulla torta su un’altra stagione memorabile per il Campione del Mondo.

Una tappa della Tirreno-Adriatico a Chiusdino, la Freccia Vallone e la tappa di apertura del Tour: questo il biglietto da visita del ciclista francese ad inizio stagione. Poi l’apoteosi a fine settembre quando a Lovanio, Alaphilippe ha difeso con successo il suo titolo mondiale, dopo aver staccato il resto del gruppo con uno dei suoi micidiali attacchi negli ultimi 20 chilometri della gara.

Si tratta di un successo clamoroso che lo ha inserito di diritto nei libri di storia, “Sono davvero felice e voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Ho avuto una buona stagione, una stagione speciale, perché ho avuto modo di scoprire cosa significa correre in maglia iridata, secondo me la più bella del mondo” , ha detto Alaphilippe. “Ogni volta che l’ho indossata ho cercato di fare del mio meglio e sono entusiasta al pensiero che continuerò a indossarla per altri dodici mesi. Questo mi rende ancora più motivato per il prossimo anno e per gli obiettivi che ho”, ha aggiunto il campione francese.

OMNISPORT