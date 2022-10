04-10-2022 11:17

Appuntamento a Tirana il prossimo 16 novembre tra Roberto Mancini e forse, Gigi Di Biagio. Già la cosa non potrebbe essere così lontana visto che potrebbe verificarsi qualora Edy Reja non rinnovi il suo contratto con la Nazionale albanese, in scadenza proprio a novembre.

E proprio in Albania il nome di Di Biagio starebbe circolando con insistenza, scrive La Gazzetta dello Sport: quello dell’ex centrocampista di Inter e Roma è un profilo che piace molto al presidente federale, Armand Duka.

Di Biagio, ex CT dell’Under-21 azzurra, ha guidato ad interim la Nazionale maggiore per due partite nel 2018, prima dell’avvento di Mancini.