Il Campionato Primavera è la massima competizione giovanile per club in Italia e trampolino per i giovani talenti. Scorriamo l’albo e come si è evoluta negli anni

Nominato per ragioni di sponsorizzazione Campionato Primavera 1 TIM, il Campionato Primavera è la più importante competizione calcistica giovanile disputata in Italia. Organizzato e gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, al Campionato Primavera prendono parte le più importanti e forti formazioni giovanili Under-19 del nostro Paese.

Come ultima riforma, dalla stagione 2022-2023, è consentito impiegare in ogni gara fino a cinque calciatori “fuori quota”, di cui non più di uno senza alcun limite di età e i restanti con venti anni ancora da compiere nell’anno in cui parte la stagione. Per le fasi finali, tutti e cinque i “fuori quota” dovranno non aver ancora compiuto vent’anni nell’anno di avvio della stagione.

Campionato istituito nel 1962, girone unico dal 1969

Istituito nel 1962, fino alla stagione 1968-1969, vale a dire nelle sue prime sette edizioni, il Campionato Primavera era impostato su due differenti fasi finali con albi d’oro distinti per Serie A e Serie B. La formula è cambiata dal 1969-1970 con un campionato a girone unico che andava a eliminare la distinzione tra serie maggiore e cadetteria. Questa formula è rimasta in essere fino al 2017 quando si torna, in un certo senso, a una prima e una seconda divisione: Campionato Primavera 1 e Campionato Primavera 2.

Il primo Campionato Primavera di Serie A della storia (1962-1963) se lo aggiudica la Juventus, mentre in B trionfa il Como. La serie più lunga di successi consecutivi è, invece, ancora ferma a due. I primi a farcela furono i ragazzi del Torino nella stagione 1966-1967 e 1967-1968, toccò poi alla Roma che vinse nel ’72-’73 e l’anno seguente. Nel 1990 e nel 1991 ci riuscì ancora al Toro, nel ’95 e ’96 al Perugia, poi Lecce (2002 e 2003) e Inter (2016 e 2017).

L’ultima formazione a trionfare due volte di fila è l’Atalanta, che si è imposta nel 2018-2019 e nel 2019-2020, campionato chiuso, però, anticipatamente il 17 giugno 2020 con una decisione ufficiale della Lega Serie A resa necessaria dalla straordinaria situazione emergenziale imposta dalla pandemia da Covid-19. La Lega decise di premiare l’Under-19 della Dea valutando il coefficiente correttivo per stilare la classifica finale. Una graduatoria che, comunque, vedeva i nerazzurri di Bergamo in testa anche al momento dello stop forzato.

Tutte le vincitrici del Campionato Primavera

Di seguito la lista di tutte le vincitrici dal 1962 a oggi, seguita dall’albo della Serie B, dal 1962-‘63 al 1968-’69:

1962-1963 Juventus

1963-1964 Inter

1964-1965 Milan

1965-1966 Inter

1966-1967 Torino

1967-1968 Torino

1968-1969 Inter

1969-1970 Torino

1970-1971 Fiorentina

1971-1972 Juventus

1972-1973 Roma

1973-1974 Roma

1974-1975 Brescia

1975-1976 Lazio

1976-1977 Torino

1977-1978 Roma

1978-1979 Napoli

1979-1980 Fiorentina

1980-1981 Udinese

1981-1982 Cesena

1982-1983 Fiorentina

1983-1984 Roma

1984-1985 Torino

1985-1986 Cesena

1986-1987 Lazio

1987-1988 Torino

1988-1989 Inter

1989-1990 Roma

1990-1991 Torino

1991-1992 Torino

1992-1993 Atalanta

1993-1994 Juventus

1994-1995 Lazio

1995-1996 Perugia

1996-1997 Perugia

1997-1998 Atalanta

1998-1999 Empoli

1999-2000 Bari

2000-2001 Lazio

2001-2002 Inter

2002-2003 Lecce

2003-2004 Lecce

2004-2005 Roma

2005-2006 Juventus

2006-2007 Inter

2007-2008 Sampdoria

2008-2009 Palermo

2009-2010 Genoa

2010-2011 Roma

2011-2012 Inter

2012-2013 Lazio

2013-2014 Chievo

2014-2015 Torino

2015-2016 Roma

2016-2017 Inter

2017-2018 Inter

2018-2019 Atalanta

2019-2020 Atalanta

2020-2021 Empoli

2021-2022 Inter

Albo d’oro Campionato Primavera – Serie B

1962-1963 Como

1963-1964 Udinese

1964-1965 SPAL

1965-1966 Padova

1966-1967 Verona

1967-1968 Verona

1968-1969 Brescia

Quanti Campionati Primavera ha vinto…

Con il successo nell’ultima edizione, l’Inter è anche la prima e unica squadra a raggiunge la decima vittoria del Campionato Primavera. A una lunghezza, segue il Torino, che non vince dal 2014-2015. Poi, la Roma, ferma a otto affermazioni dal 2015-2016 e a seguire tutte le altre, con la Juventus ad appena quattro titoli e l’ultimo successo raggiunto nel 2012-2013 e il Milan addirittura fermo al primo titolo conquistato nella lontanissima stagione 1964-1965.

Squadra Titoli Anni Inter 10 1963-1964; 1965-1966; 1968-1969; 1988-1989; 2001-2002; 2006-2007; 2011-2012; 2016-2017; 2017-2018; 2021-2022 Torino 9 1966-1967; 1967-1968; 1969-1970; 1976-1977; 1984-1985; 1987-1988; 1990-1991; 1991-1992; 2014-2015 Roma 8 1972-1973; 1973-1974; 1977-1978; 1983-1984; 1989-1990; 2004-2005; 2010-2011; 2015-2016 Lazio 5 1975-1976; 1986-1987; 1994-1995; 2000-2001; 2012-2013 Juventus 4 1962-1963; 1971-1972; 1993-1994; 2005-2006 Atalanta 4 1992-1993; 1997-1998; 2018-2019; 2019-2020 Fiorentina 3 1970-1971; 1979-1980; 1982-1983 Cesena 2 1981-1982; 1985-1986 Perugia 2 1995-1996; 1996-1997 Lecce 2 2002-2003; 2003-2004 Empoli 2 1998-1999; 2020-2021 Milan 1 1964-1965 Brescia 1 1974-1975 Napoli 1 1978-1979 Udinese 1 1980-1981 Bari 1 1999-2000 Sampdoria 1 2007-2008 Palermo 1 2008-2009 Genoa 1 2009-2010 Chievo 1 2013-2014

Storia ed evoluzione del Campionato Primavera

Intitolato nel 2006, per volere dell’allora presidente della Lega calcio, Antonio Matarrese, all’ex calciatore e presidente dell’Inter, Giacinto Facchetti, il Campionato Primavera ha, nel corso degli anni, cambiato diverse volte pelle e formula. L’edizione inaugurale, organizzata nel 1962 in sostituzione del Campionato Cadetti, era un torneo pensato per i giovani calciatori U19 che, fino al ’69, presentava una fase finale distinta tra Campionato Primavera di Serie A e di Serie B.

Questa distinzione cadde nel 1969 quando, campionato maggiore, cadetteria e serie minori vennero raggruppate insieme. Questa formula rimase in essere fino al 2017 e vide, negli anni, prendere parte al torneo anche squadre di Serie C, ammesse su richiesta per completare il quadro stagionale segnato, per esempio, da una rinuncia o, semplicemente, per necessità a pareggiare il numero di squadre che prendevano parte ai diversi gironi su cui era strutturata la competizione.

Fino alla stagione 2006-2007, la regular season del Campionato Primavera prevedeva quattro gironi da, a seconda dell’anno, dodici o tredici squadre, che si sfidavano in un classico torneo all’italiana, con gare di andata e ritorno. Archiviata la prima parte di stagione, le prime quattro qualificate nei diversi gironi prendevano parte alla parte finale del torneo, che dagli ottavi (giocati andata e ritorno) conduceva alla finalissima con gara secce disputate dai quarti in avanti.

Per dieci stagioni, dal 2007 al 2016, la formula del Campionato Primavera venne impostata su tre gironi da 14 squadre, sempre in un classico girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Nel 2010, la riforma condusse a una fase finale da disputare tra le migliori due dei tre gironi e altre due finaliste risultanti dai play-off, a cui erano ammesse le terze, le quarte e le due migliori quinte di goni gruppo. Nel 2017, una nuova rivoluzione portò a una divisone in due categorie: il Campionato Primavera 1 e il Primavera 2. La serie maggiore prevedeva un girone unico all’italiana a 16 squadre, con partite di andata e ritorno. Chiusa la stagione regolare, le ultime due e la perdente dello spareggio tra la quartultima e la terzultima retrocedono.

Il titolo viene, invece, assegnato tramite fase finale, da disputarsi dalle semifinali (in gara di andata e ritorno), con le prime due in classifica e le due vincitrici del play-off che vede la terza sfidare la sesta, e la quarta contendere il posto alla quinta. La terza e la quarta accedono direttamente alle semifinali quando il distacco in classifica tra quinta e quarta è di oltre 9 punti. La finalissima si disputa, invece, in gara unica su campo neutro. Chi conquista il successo accede alla Supercoppa di categoria e si qualifica alla Champions League dei giovani, la Youth League. Dalla stagione 2020-2021 viene istituito anche il Primavera 3, mentre l’anno successivo, il Primavera 1 passa a 18 squadre, con l’apertura alle U19 delle squadre di Serie C approvata dall’abolizione della norma che ammetteva alla massima serie solo le squadre di Serie A e Serie B.