Alcaraz, Djokovic e Berrettini confermano la presenza a Parigi-Bercy 2022

15-09-2022 14:53

Il Masters1000 di Parigi-Bercy, sarà uno degli ultimi appuntamenti tennistici della stagione.

L’evento parigino è infatti in programma dal 29 ottobre al 6 novembre. Si gioca indoor, su campi piuttosto veloci e mediante un video promozionale, è stata ufficializzata la presenza del serbo Novak Djokovic, vincitore l’anno passato del 1000 per la sesta volta in carriera, del neo n.1 del mondo Carlos Alcaraz e dell’azzurro Matteo Berrettini.

Per adesso sono questi i primi tre nomi dei top-player ai nastri di partenza. Ovviamente se ne aggregheranno anche altri per la necessità di dare la caccia ai 1000 punti del successo finale, che potrebbero essere decisivi ai fini della partecipazione alle Finals di Torino. Uno di questi potrebbe essere Jannik Sinner, come annunciato alcuni giorni fa dal tecnico Simone Vagnozzi.