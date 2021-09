Aldo Montano, il campione olimpico del GF Vip rompe gli equilibri

Non ha mai disdegnato gli effetti perversi della notorietà, cogliendo benefici e oneri dell’essere un personaggio pubblico che giunto alla fama grazie alle sue prodezze sportive, olimpiche, si riscopre anche intrattenitore, attore e forse un uomo provvisto di un ruolo all’accendersi delle telecamere. Che Aldo Montano emergerà da questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini con al fianco le neo opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è da scoprire, comprendere e osservare dopo l’ennesima impresa a Tokyo 2020, la sua ultima Olimpiade con medaglia che ha tributato ancora onore alla tradizione sportiva di una famiglia esemplare nella scherma italiana. Quel che sappiamo, nella sua schiettezza tutta livornese, è che un limite quello del 13 dicembre ce lo ha dato lui. Tutto da vedere, ma intanto una qualche scadenza la abbiamo.

Aldo Montano, un talento in una famiglia di fenomeni nella scherma

Generazioni di talenti che hanno donato alla sciabola italiana talmente tanti successi da destare stupore: dall’oro ad Atene 2004 all’argento a squadre di Tokyo 16 anni dopo. Trovatene di atleti così e con questo curriculum.

E’ questa sua disinvoltura, l’essere guascone e anche un giovane atleta dalla fisicità prorompente e prepotente che lo porta in televisione, al rientro da Atene e a diventare una presenza fissa di Quelli che il calcio dell’era Simona Ventura: la sua scalata è notevole. Si unisce a Manuela Arcuri, attrice splendente e al culmine della sua carriera, ma la storia si conclude.

L’alternanza sciabola e televisione: Montano e i reality

Agli allenamenti e all’agonismo, Montano alterna copertine di settimanali per vie di relazioni importanti. Chiusa la storia con la Arcuri, il campione olimpionico si misura con il mondo dei reality entrando nel cast de La Fattoria, condotto da Barbara d’Urso nel 2006. E’ un esperimento: Montano continua ad allenarsi e a seguire i suoi obiettivi. Anche il suo eclatante ruolo di mentore in Selfie – Le cose cambiano, lo proietta nel variegato e plastico insieme di proposte anche estreme.

L’anno successivo è per Aldo segnato dall’incontro con Antonella Mosetti, ex stella di Non è la Rai e ballerina di Ciao Darwin, con la quale ha vissuto quasi cinque anni di tormentata relazione: tra alti e bassi, sofferenze e gioie, rimangono uniti fino al 2012.

Gli amori e l’incontro con la moglie Olga: la nuova stagione di Montano

Per Aldo, continua l’alternanza tra scherma e televisione oltre a molteplici impegni pubblicitari scaturiti da quella indubbia e goduta popolarità che lo rendono tra gli olimpionici più noti e appetibili a livello commerciale. A segnare la svolta a livello personale è l’incontro con la moglie, Olga Plakhina, che la sostiene nella sua impresa nonostante le difficoltà vissute a pochi mesi dai Giochi causate dal Covid. Montano ne esce e si ritrova conquistando un successo olimpico, l’ennesimo, nella gara a squadre. Un mese neanche e l’avvio di una nuova avventura televisiva, quel GF Vip che segna anche in via definiva l’abbandono di quella seconda pelle che è poi la tuta che ha omaggiato negli anni migliori.

Con personaggi famosissimi, altri meno, altri molto discutibili, Montano sta per intraprendere l’avvio della nuova edizione del GF Vip per volere di sua moglie, entusiasta. Un inizio che coincide con una nuova stagione della sua carriera:

“Mi piacerebbe uscire per quello che sono, una persona estremamente semplice. Ho passato tanti anni sotto i riflettori come “il festaiolo” e “il gossipparo”, ma chi mi conosce sa che sono completamente l’opposto. Mi spaventerei se trovassi un Aldo diverso, ma molto dipenderà dalla compagnia”, ha detto a Vanity Fair.

Si dovrà vedere, sotto l’occhio indiscreto delle telecamere, quanto e se reggerà la lontananza da casa e dalla sua vita quotidiana per sei mesi (non si conosce ancora la durata effettiva del format coprodotto dalla Endemol, anche se una data di massima c’è il 13 dicembre, come lo scorso anno) al pari degli ex concorrenti.

VIRGILIO SPORT | 13-09-2021 11:49