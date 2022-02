Alessandria, esperienza per la salvezza: arrivano Ariaudo e Barillà

25-02-2022 13:55

Doppio rinforzo d’esperienza per l’Alessandria, in lotta per la salvezza in Serie B.

Alla vigilia del delicato scontro diretto con il Cosenza la società piemontese ha ufficializzato due nuovi arrivi dal mercato degli svincolati. Si tratta di Antonino Barillà e di Lorenzo Ariaudo, che hanno firmato con i grigi fino al 30 giugno 2022.

Il primo, centrocampista classe ’88, è reduce dall’esperienza al Monza, dal quale si era svincolato lo scorso 22 gennaio dopo appena un anno e mezzo di militanza: nei giorni scorsi Barillà era stato a un passo dalla firma con la Pistoiese, salvo alla fine preferire restare in Serie B.

Quanto ad Ariaudo, difensore centrale classe ’89, è un fedelissimo dell’allenatore dell’Alessandria Moreno Longo che lo ha già avuto alle proprie dipendenze nel Frosinone, club in cui Ariaudo, prodotto del vivaio della Juventus, ha militato dal 2016 al 2021.

