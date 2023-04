Il centauro del team Ducati Gresini: "Ora una grande Sprint Race"

01-04-2023 17:25

Il centauro del team Ducati Gresini Alex Marquez ha parlato dopo la pole position ottenuta in Argentina: “E’ stato un po’ stressante, ma la squadra ha fatto un lavoro incredibile. Abbiamo preso il rischio con le gomme da asciutto ed è stato perfetto”.

Lo spagnolo spera che sia un buon viatico per la gara: “Vediamo che succede nella Sprint Race, non abbiamo il ritmo per vincere, sono sincero, ma possiamo rimanere nei primi 6/7”.