Alex Zanardi, torna la speranza: le parole del neurochirurgo

Alex Zanardi si sta risvegliando. Mercoledì sono arrivate buone notizie per il campione di handbike, a due mesi dal grave incidente capitato durante una manifestazione sportiva sulle strade vicino a Pienza. Le sue condizioni sono migliorate dopo la quarta operazione alla testa, fa sapere l’istituto San Raffaele di Milano: “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”.

Il responsabile dell’Unità operativa di neurochirurgia dell’Humanitas di Rozzano, Maurizio Fornari, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato così il miglioramento delle condizioni dell’atleta: “Si sa ancora poco, ma evidentemente le funzioni primarie sono recuperate e Alex Zanardi sembra avviato a una netta ripresa“.

“Il fatto che si parli di cure semi intensive – ha continuato il medico – significa che Zanardi ha recuperato le funzioni primarie e quindi è nelle condizioni in cui era arrivato per la riabilitazione a Costa Masnaga un mese fa: l’autonomia primaria, le funzioni cardiaca, respiratoria e metabolica generale. Da quello che si evince, significa che il paziente si sta svegliando dopo la problematica infiammatoria e l’intervento chirurgico al San Raffaele”.

“La portata del trauma è stata importante, ma anche a Siena non si era parlato di un rischio per la vita. Da questo comunicato possiamo dedurre che le cure ricevute in queste settimane per fortuna sono state efficaci. E che le funzioni primarie sono tornate quelle di un mese fa, quando era arrivato a Villa Beretta di Costa Masnaga. Per quanto riguarda le funzioni neurologiche, invece, dobbiamo aspettare”.

Zanardi potrebbe non tornare a Costa Masnaga, almeno per ora: “Potrebbe anche restare al San Raffaele, in continuità con questa fase”.

