Alexis Sanchez risolve il suo contratto con l'Inter: ecco dove andrà

L’Inter ha risolto consensualmente il contratto con Alexis Sanchez. Dopo giorni di trattativa, la società nerazzurra è riuscita dunque a trovare un accordo con l’entourage del cileno per liberare il giocatore e permettergli di legarsi a un nuovo Club.

Le due parti hanno trovato un compromesso sulla base di una buonuscita da 4,5 milioni di euro. L’Inter in questo modo risparmia 2,5 milioni, rispetto ai 7 che avrebbe dovuto garantire all’attaccante che ora sarà libero di accasarsi a Marsiglia, avendo già trovato un accordo con l’Olympique di Igor Tudor. Pronto un contratto biennale da 3 milioni all’anno per El Nino Maravilla.

Sanchez lascia così l’Inter dopo 3 stagioni non proprio esaltanti. 20 gol e 23 assist non sono poche per un attaccante che veniva principalmente impiegato come primo cambio di una delle due punte, ma le 108 partite non sono state quasi mai giocate nella miglior condizione fisica possibile dal cileno, condizionato da una serie di noiosi problemi fisici.

Di sicuro, il momento che i tifosi nerazzurri non dimenticheranno mai in merito ad Alexis Sanchez è la vittoria della Supercoppa 2022, decisa proprio da una rete all’ultimo respiro dell’ex Udinese, Arsenal e Barcellona, che scongiurò la lotteria dei rigori al 120° minuto.

