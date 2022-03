Alfa Romeo, Bottas: "Pronto a dare supporto a Zhou"

07-03-2022 11:44

Questa stagione la line up dell’Alfa Romeo è completamente cambiata. Dopo gli addi di Giovinazzi e Raikkonen per vari motivi, la scuderia del biscione ha puntato sull’esperienza di Valtteri Bottas e la voglia di emergere del giovane rokkie cinese Zhou.

Dopo cinque anni intensi trascorsi in Mercedes, il pilota finlandese ha deciso di sposare un nuovo progetto che gli potesse dare maggiore responsabilità rispetto a quella che aveva come seconda guida nella scuderia della stella.

Bottas si è velocemente calato nella figura del capitano e sarà dunque pronto a consigliare, parlare ed esortare il giovane Zhou alla sua prima esperienza in F1.

“Ho una buona esperienza in questo sport e avendo un compagno di squadra alle prime armi, avrà bisogno di supporto e sono pronto a darglielo – ha detto Bottas, citato da RaceFans – Se vogliamo ottenere dei risultati in futuro, è fondamentale saper lavorare insieme. Sono sicuro che potremo fare un ottimo lavoro e aiuterò Guanyu il più possibile nel suo viaggio per diventare un pilota completo in Formula 1 e un pilota competente. Quindi non vedo l’ora. È un bravo ragazzo e ha voglia di lavorare sodo, sono sicuro che possiamo ottenere buone cose insieme”.

