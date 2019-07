Alfa Romeo squalificate, a punti Hamilton e Kubica

Niente punti per le Alfa Romeo dopo il Gran Premio di Germania, con Lewis Hamilton che in questo modo può sorridere ma soprattutto esulta Robert Kubica: sia per il polacco che per la sua Williams, infatti, arriva il primo punticino iridato del 2019.

I commissari di gara del rocambolesco Gran Premio di Hockenheim hanno infatti rilevato delle anomalie alle monoposto di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, che alla bandiera a scacchi erano arrivati rispettivamente settimo e ottavo. I due piloti sono stati quindi penalizzati di 30 secondi sul tempo di arrivo al traguardo, abbandonando la zona punti. Le due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen salgono quindi al settimo e ottavo posto, mentre Hamilton è nono e prende due punti.

Chiude come detto l'elenco dei piloti a punti Robert Kubica, che per la prima volta smuove la sua personale classifica dal Gran Premio di Abu Dhabi 2010, quando arrivò quinto su Renault.

