Alfa Romeo: ufficiale la conferma di Guan Yu Zhou per la stagione 2023

27-09-2022 12:09

Mancava solo l’annuncio ufficiale, ed è arrivato alla vigilia del weekend di Singapore, tappa importante che riporta la Formula 1 in Asia. L’Alfa Romeo-Sauber F1 ha infatti confermato il rinnovo di contratto con Guanyu Zhou anche per la stagione 2023.

Come è stata fino ad ora la stagione del rookie? Zhou ha debuttato in questa stagione in F1 ottenendo subito un piazzamento in zona punti al debutto in Bahrain. Il classe 1999 ha ottenuto il proprio miglior risultato in Canada dove ha concluso in ottava posizione e ha conquistato un altro punto a Monza poco meno di tre settimane fa per un totale di 6 punti.

La squadra ha elogiato il ruolo del pilota cinese, sottolineando la sua crescita in termini di performance e la volontà di stringere una forte collaborazione con Valtteri Bottas, contribuendo così alla crescita del team.

“Fin dal primo giorno di lavoro con la squadra ho avuto modo di constatare il suo approccio molto positivo – ha commentato il team principal Frederic Vasseur – conoscevamo le sue doti in termini di velocità, ma la velocità con cui si è adattato al mondo della Formula 1 è stata per noi una delle sorprese della stagione”.

“Sono molto contento ma anche grato alla squadra – ha commentato soddisfatto il giovane pilota – ho avuto un grande supporto, sono stato accolto molto bene e tutti mi hanno aiutato ad adattarmi in un contesto non semplice”.