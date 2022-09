Alfa Romeo, Zhou non hai mai dubitato del rinnovo del contratto

28-09-2022 16:48

Guanyu Zhou continuerà a vestire anche nel 2023 i colori dell’Alfa Romeo, squadra che qualche giorno fa ha annunciato una conferma che il classe 1999 era certo sarebbe arrivata.

“C’era qualche dubbio ad inizio anno perché non sapevo come sarebbe andata la mia prima stagione da rookie. Ma, in realtà, è andata abbastanza bene” ha dichiarato a Motorsport il pilota cinese.

“Il team è molto soddisfatto degli obiettivi che siamo riusciti a raggiungere e anche del potenziale che abbiamo dimostrato, soprattutto grazie alla mia guida. A metà percorso ho sentito che c’era un’alta possibilità di continuare con la squadra sono davvero impaziente di affrontare tutte le nuove sfide che ci attendono”.

Molto contento della scelta fatta e di come Zhou ha lavorato fin qui è apparso anche il team principal Frederic Vasseur.

“Al di fuori della vettura sta facendo un lavoro fantastico anche in termini di collaborazione con il team e con il suo compagno di squadra e in fabbrica sta cercando di motivare tutti i dipendenti.