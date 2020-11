Ali Daei su Cristiano Ronaldo: "Spero raggiunga il mio record"

Solamente sette gol separano Cristiano Ronaldo da Ali Daei. Ovvero il massimo marcatore nella storia del calcio con la maglia di una Nazionale, in questo caso quella iraniana. Nelle prossime gare del Portogallo, l’attaccante della Juventus proverà a raggiungere il suo ennesimo record.

102 le reti di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, 109 quelli di Ali Daei con l’Iran. Ex attaccante di Bayern Monaco ed Hertha Berlino ritiratosi nel 2007, è stato un attaccante formidabile con la propria rappresentativa, viste le sole 149 gare con cui ha fin qui messo insieme il record di tutti i tempi.

Difficilmente Cristiano Ronaldo non riuscirà a superarlo considerando le fame da traguardi dell’ex Real Madrid, ma per un po’ Ali Daei sarà sicuramente il massimo cannoniere delle Nazionali, più di Messi, Puskas, e tutti i goleador da urlo degli ultimi cento anni.

Intanto però Ali Daei assicura a Record: “Spero veramente che Cristiano Ronaldo raggiunga il mio record di goal con la Nazionale, non mi farà assolutamente male perchè sarebbe solo un onore”.

Ali Daei, divenuto allenatore nell’ultimo decennio, già pensa al futuro: “Mi congratulerei con lui direttamente, ma prima dovrà arrivarci. Sono sicuro che supererà il mio record, ma mancano ancora sette goal”.

Per il 35enne media reti inferiore con il Portogallo, con 102 goal in 169 presenze. Cristiano Ronaldo ha vinto l’Europeo e la Nations League con la casacca della rappresentativa lusitana, mentre Ali Daei non è mai riuscito a conquistare un trofeo con l’Iran, portandosi a casa però diversi riconoscimenti individuali.

OMNISPORT | 17-11-2020 16:24