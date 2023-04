E' ancora decisivo Hojlund: il danese entra e costruisce il vantaggio decisivo di Boga, Lookman completa l'opera.

01-04-2023 17:03

Continua la rincorsa dell’Atalanta verso le posizioni che contano, Gasperini ha ormai messo nel mirino la Champions League con il tris rifilato nel derby alla Cremonese fanalino di coda.

La Cremonese parte premendo sull’acceleratore, ma le conclusioni di Tsadjout, Meité e Castagnetti sono murate dalla difesa orobica: dopo il piatto di Benassi, il gioco passa nelle mani dell’Atalanta. Lochosvili controlla Muriel, poi l’inzuccata di Toloi vale un angolo. Prima del duplice fischio De Roon approfitta di un errore di Aiwu e porta in vantaggio i nerazzurri: al rientro dagli spogliatoi, dopo un’iniziativa di Zappacosta e una conclusione di Lookman, la Cremonese pareggia, grazie al rigore concesso per fallo di mano di Toloi e trasformato da Ciofani. L’ingresso in campo di Hojlund fa la differenza: il danese va via in progressione a Bianchetti, apparecchiando per il raddoppio di Boga: palo di Mahele, prima che i grigiorossi cerchino l’assalto, ma nei minuti di recupero è contropiede orobico, lo finalizza Lookman.

Questo il tabellino della partita:

Cremonese-Atalanta 1-3 (0-1)

Marcatori: 44’ pt De Roon (A), 11’ st Ciofani rig. (C), 28’ st Boga (A), 48′ st Lookman (A).

Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (22. st Vasquez); Pickel, Meité (35’ st Ghiglione), Castagnetti (35’ st Buonaiuto), Valeri; Tsadjout, Benassi (29’ st Dessers); Ciofani (22’ st Galdames). Allenatore: Ballardini.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (34’ st Demiral), Scalvini, Palomino; Zappacosta (21’ st Maehle), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (1’ st Boga); Muriel (1’ st Lookman), Zapata (14’ st Hojlund) Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sig. Marinelli.

Ammoniti: Lochoshvili (C), Pasalic (A), Toloi (A), Ciofani (C), Bianchetti (C).

Tra una settimana l’Atalanta riceve il Bologna, con la Cremonese che prova a rifilare alla Sampdoria lo sgarbo subito nella gara di andata.