Allarme bomba al Mugello

Momenti di apprensione al Mugello: a circa 20 metri dall'ingresso 'Palagio", fuori dall'autodromo, durante le preliminari attività di bonifica è stata rinvenuta una valigia metallica sospetta. Si è temuto che all’interno ci fosse una bomba e così si è deciso di effettuare l'operazione di brillamento, eseguita in una cornice di massima sicurezza dai Carabinieri della Squadra Artificieri del Comando Provinciale di Firenze.

Si è così scoperto che, fortunatamente, nella valigia non c’era alcun ordigno ma attrezzi per il barbecue.

Marc Marquez ha intanto realizzato il tempo più veloce nelle prove mattutine del Gran Premio d'Italia. Al Mugello il catalano ha realizzato il tempo di 1:47.558, due decimi più veloce di Danilo Petrucci, che ha preceduto Michele Pirro, ducatista al via grazie a una wild card. In ritardo gli altri big: Dovizioso decimo, Rins undicesimo, Valentino Rossi dodicesimo con la sua Yamaha. Lontano anche Lorenzo, che vuole rilanciarsi in Toscana ma che è diciottesimo con la sua Honda.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 12:51