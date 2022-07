31-07-2022 13:40

C’è un diktat chiarissimo della proprietà Suning per quanto riguarda la nuova Inter di Simone Inzaghi: vincere senza indebitarsi fino al collo, quindi rendere la rosa più competitiva e allo stesso tempo tenere i conti in ordine. Un compito non facile per l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta e per il direttore sportivo Piero Ausilio.

Inter: allenamenti duri e amichevoli impegnative per arrivare bene alle partite ufficiali

In vista della nuova stagione Inzaghi ha preparato allenamenti durissimi assieme al suo staff e anche le amichevoli estive non sono da meno, come testimonia il 2-2 col Lione di ieri sera rimontando dallo 0-2 grazie ai gol di Romelu Lukaku, che si sta piano piano reinserendo nella formazione con un allenatore diverso dal quale è approdato in nerazzurro, e di Nicolò Barella, servito da un assist strepitoso di Lautaro Martinez. Gli impegni stagionali saranno tanti e tutti molto duri, pertanto è necessario arrivare alla prima di campionato a metà agosto con una preparazione, se non eccellente, quantomeno adeguata.

Inter: maxi offerta del Chelsea per Dumfries, la cessione potrebbe arrivare

Inoltre Inzaghi non vuole perdere i suoi calciatori migliori e ultimamente girano molte voci che lo preoccupano. Una riguarda ovviamente la cessione di Milan Skriniar, che i tifosi vogliono fortemente che resti, ma nelle ultime ore ne è spuntata almeno un’altra. Il Chelsea infatti, dopo aver offerto 8 milioni di euro per il giovane Cesare Casadei, sarebbe tornato alla carica per Denzel Dumfries, con un’offerta di almeno 45 milioni. Considerato che Marotta ha fissato la quotazione dell’olandese a 50, la cessione potrebbe anche arrivare, per rimpinguare le casse nerazzurre in modo tale da lanciarsi su altri colpi.

Inter: Liverpool deciso su Lautaro se parte Firmino, nerazzurri in preallarme

Ma la voce che allarma davvero riguarda nientemeno che Lautaro Martinez. I media inglesi scrivono infatti che se dovesse partire Roberto Firmino, il Liverpool per sostituirlo avrebbe già messo nel proprio mirino il Toro. Tuttavia al momento la cessione dell’attaccante argentino, anche se l’Inter ha bisogno di soldi in entrata (e questa cessione ne garantirebbe eccome), appare fortemente improbabile: difficilmente Marotta, Inzaghi e tantomeno i tifosi la accetterebbero. E soprattutto, Lautaro ha più volte giurato amore eterno ai nerazzurri. Ma i colpi di scena, nel calciomercato come nella vita, sono all’ordine del giorno.

