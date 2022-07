Inter: Steven Zhang non ha intenzione di lasciare

26-07-2022 11:48

Steven Zhang non ha alcuna intenzione di vendere l’Inter. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport, la quale spiega che il presidente nerazzurro non vuole lasciare per nessun motivo la società, anche se questo non significa che davanti ad un’offerta assai appetitosa, la posizione del cinese non possa cambiare. Il proprietario ha ribadito in diverse circostanze non solo agli uomini più vicini, ma anche agli azionisti più importanti ed al management della squadra che non c’è alcun motivo di preoccuparsi per un eventuale addio. I ragionamenti sono per questo proiettati sul lungo termine, con l’aggiunta che i trofei conquistati sul campo non fanno altro che corroborare la volontà di Zhang.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE