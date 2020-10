Zielinski positivo al Coronavirus: sale l'allarme per Juve-Napoli

Il Napoli ha annunciato che il centrocampista Piotr Zielinski e un membro dello staff, Giandomenico Costi, sono risultati positivi al Coronavirus dopo il secondo giro di tamponi effettuato dopo la partita contro il Genoa, in pieno focolaio Covid.

Il primo giro di tamponi aveva dato risultati negativi per tutta la squadra. Sale così la preoccupazione a Castel Volturno in vista della partita di domenica sera contro la Juventus. La quarantena è scattata per entrambi i contagiati: Zielinski oltre alla sfida con i bianconeri salterà anche gli impegni con la Polonia.

Nuovi test saranno ripetuti nella giornata di sabato, alla vigilia del big match contro i bianconeri: l’apprensione è tanta, si temono altri casi in incubazione nella rosa dei partenopei. I risultati dei prossimi tamponi saranno noti nella serata di sabato, a 24 ore dalla partita contro i campioni d’Italia.

Il Genoa ha intanto ha annunciato nella giornata di oggi, a 6 giorni dalla prima positività di Mattia Perin, che altri tre tesserati sono stati contagiati dal Covid, portando il totale a 19.

Questa la nota del club ligure: “Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì”.

Questi i dodici calciatori positivi segnalati dal Grifone in precedenza: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta, Behrami e Mattia Destro. La partita contro il Torino di sabato è stata rinviata a data da destinarsi.

OMNISPORT | 02-10-2020 15:30