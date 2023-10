Allegri da record: è il tecnico con più vittorie in Serie A nell’era dei 3 punti

Con il successo della Juventus nel derby di Torino, Massimiliano Allegri è diventato l'allenatore ad aver vinto più partite nell'era dei tre punti in Serie A

10-10-2023 19:00

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Nonostante venga sempre più spesso criticato per il suo gioco, da molti considerato poco moderno, Massimiliano Allegri continua a scrivere pagine importanti nella storia del massimo campionato italiano di calcio. Grazie alla vittoria per 2-0 nel derby di Torino, Max è infatti diventato l’allenatore con più vittorie nella Serie A dall’introduzione dei tre punti a vittoria.

Il record di Max

Quello contro il Torino è stato il 289° successo in Serie A per Massimiliano Allegri. Successo che gli ha permesso di diventare il più vincente tra i tecnici che hanno allenato in Serie A da quando la vittoria vale tre punti. Un primato che, paradossalmente, arriva in un periodo storico in cui l’allenatore livornese viene spesso individuato come una delle ragioni dei mancati successi della Juventus nelle ultime stagioni.

I numeri di Allegri in Serie A

Allegri ha ottenuto le sue 289 vittorie in sole 478 panchine, numeri sensazionali per uno dei tecnici che hanno riscritto la storia della Serie A. Di questi 289 successi la maggior parte sono arrivati sulla panchina della Juventus, sulla quale ha vinto 189 partite in 274 panchine. Gli altri sono invece distribuiti tra Milan, alla cui guida ha vinto 74 delle 133 partite disputate, e Cagliari, la prima squadra da lui allenata in Serie A e con cui ha vinto 26 match su 71.

Questi numeri rendono Allegri anche uno dei più vincenti a livello percentuale oltre che con la media punti più alta di sempre. Max ha infatti ottenuto i tre punti nel 60,5% circa dei casi e conquistato 2,01 punti di media a partita, inferiore solamente ai 2,28 punti di media a partita di Antonio Conte tra gli allenatori con almeno 100 panchine.

I primati nel mirino

Il successo contro il Torino avvicina Massimiliano Allegri a un altro enorme traguardo: quello delle 300 vittorie in Serie A. Nella storia del massimo campionato solamente due allenatori hanno finora superato questa cifra e si tratta di due mostri sacri del calcio italiano come Nereo Rocco (306 successi in 761 panchine) e Giovanni Trapattoni (primo con 351 in 689 panchine).

Ma il primato più importante inseguito da Allegri è quello dei 7 scudetti conquistati proprio da Trapattoni, che vinse i primi 6 sulla panchina della Juventus e l’ultimo all’Inter. Al momento Max è fermo a 6, di cui 5 consecutivi (che costituiscono un record) vinti con i bianconeri e uno, il primo, con il Milan. Chissà se già quest’anno, sfruttando l’assenza delle coppe europee, riuscirà a eguagliare il record del Trap.