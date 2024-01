Allegri, il paragone Juventus-Sinner fa impazzire il web: tifosi dell’Inter scatenati

Terremoto sui social per il parallelo fatto dal tecnico in conferenza stampa tra le due candidate allo scudetto e la sfida tra l’asso del tennis e Djokovic

26-01-2024 15:53

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Massimiliano Allegri continua a far discutere con le sue conferenze stampa: dopo la frase su guardie e ladri, il tecnico della Juventus torna a punzecchiare l’Inter paragonando i bianconeri a Jannik Sinner e i nerazzurri a Nole Djokovic, sconfitto nella notte dal tennista italiano agli Australian Open. Interisti scatenati sui social, gli juventini godono.

Allegri: nuova stoccata all’Inter col paragone Sinner-Juventus

Massimiliano Allegri dimostra di sapere bene come far arrabbiare i tifosi dell’Inter. Dopo la frase sulla fuga dei nerazzurri, paragonati ai “ladri” e inseguiti dalle “guardie” della Juventus, il tecnico bianconero ha scatenato una nuova ondata di reazioni social con il parallelo tra il duello Juventus-Inter e quello tennistico tra Jannik Sinner-Nole Djokovic. Per chi fosse stato su Marte nelle ultime 24 ore, il tennista azzurro ha rifilato al serbo una sconfitta cocente nella semifinale degli Australian Open.

Allegri: il duello Juventus-Inter come Sinner-Djokovic

“Noi siamo più giovani come età, saremmo Sinner e l’Inter sarebbe Djokovic”, ha dichiarato Allegri, lanciandosi in un paragone tra il duello scudetto in serie A e gli Australian Open. Ma a chiudere la sua stoccata il tecnico della Juventus non s’è fatto mancare una battuta al veleno sulla presunta incapacità degli interisti di accettare i suoi sfottò: “Ma non lo so eh, poi la prendono male, sono permalosi…”.

Tifosi dell’Inter infuriati sui social per le parole di Allegri

Difficile d’altra parte non reagire per i tifosi dell’Inter alla nuova battuta di Allegri. Sui social ci sono reazioni furiose ed altre più ironiche, come quella del giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin: “Son stato sveglio tutta la notte per farmi dare del Djokovic? Eh no!”, scrive su X. “lo vedo nervosetto e agitatino Allegri”, commenta MatteDj23, mentre è decisamente più duro Salvatore: “La capacità di quest’uomo di fare cabaret da solo è degna di migliori fortune: se la suona e se la canta sempre da solo, nessuno dall’altra parte se lo fila e lui continua”. IlVal si concentra invece sulla seconda frase di Allegri: “‘La prendono male’. Nessun tesserato Inter ha mai risposto a qualche sua dichiarazione”.

Gli elogi dei tifosi della Juventus ad Allegri

In casa Juventus, invece, solo applausi per Allegri. “Vai mister, li stai mandando al manicomio”, commenta su X Pasqualina. “Se si guarda come Allegri adatta le dichiarazioni al momento della stagione e alle necessità della squadra è davvero il Muhammad Alì delle conferenze stampa: vola come una farfalla, pungi come un’ape (in questo caso sii fastidioso come un tafano)”, la citazione dotta di Piottolino. “Acerbi sta cercando gli acquisti Juve over 30 degli ultimi 5 anni”, aggiunge Aigor. “Altra punturina dialettica: in conferenza Allegri non si batte”, la chiosa di Dany.