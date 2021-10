Allegri, il pari non evita il processo: "Mossa incredibile”

25-10-2021 13:04

Dopo la serie di 1-0 consecutivi, la Juventus può vivere come un risultato positivo il pari nello scontro diretto con l’Inter, considerando che è arrivato su rigore nei minuti di recupero. Eppure nel post-gara non tutti i tifosi bianconeri sono d’accordo nell’elogiare la squadra e molti sono arrabbiati con Massimiliano Allegri, accusato di aver compiuto una scelta in questo momento incomprensibile: l’esclusione di Federico Chiesa.

Allegri sotto accusa per Chiesa in panchina

L’ex Fiorentina è l’attaccante più decisivo della Juventus in questo avvio di stagione, ma nonostante ciò è rimasto 67 minuti in panchina contro l’Inter, per di più molti dei quali con i bianconeri in svantaggio. La mossa di mettere Chiesa in panchina ha dunque rinfocolato la fronda anti-Allegri interna al tifo juventino.

Su Twitter il giornalista Tancredi Palmeri ha sottolineato il coraggio dell’allenatore bianconero, aprendo il dibattito sulla sua scelta. “Esiste solo un allenatore al mondo che in questo momento e con questa Juventus metterebbe Chiesa per 67 minuti in panchina. Sfortunatamente per Chiesa, quell’allenatore è proprio Max Allegri”.

I tifosi della Juventus processano l’allenatore

“Allegri doveva inserire Dybala e Chiesa a inizio del secondo tempo… non a 15 minuti dal fine” commenta Tom, assolvendo solo in parte il tecnico bianconero. Mark non ci sta: “Kulusevski fa un gol fortuito con lo Zenit e la partita dopo Chiesa va in panchina per fargli posto. Risultato: un pareggio per il rotto della cuffia”.

“Grazie al rigore finale si riesce a non parlare del fatto che Allegri mette in panchina spesso e volentieri per motivi tattici quello che viene considerato il giocatore italiano più forte. Come mai Chiesa non gioca nelle partite che contano?”, domanda Marco.

“Allegri ha sbagliato la formazione iniziale, quando sono entrati Dybala e Chiesa la partita è cambiata. È vero che di occasioni ce ne sono state poche però era noto a tutti che giravano meglio palla e sembravamo comunque più pericolosi”, evidenzia Daniele.

Andreac, invece, difende l’allenatore della Juve: “Allegri è venuto per pareggiarla e sapeva che l’Inter dal sessantesimo comincia a calare di brutto, ecco perché gli ingressi di Chiesa e Dybala. Questa è una Juve che se arriva quarta fa un miracolo”.

