Allegri non vuole fermarsi: "Siamo la Juve, ambiamo al massimo"

La Juventus torna a vincere in Serie A e lo fa all’Arechi di Salerno contro la Salernitana di Colantuono, al termine di una partita comunque sofferta.

Due reti, uno di Paulo Dybala, l’altro di Alvaro Morata hanno regalato la gioia e i 3 punti ai bianconeri.

Intervenuto ai microfoni di DAZN Massimiliano Allegri ha analizzato la sfida.

“Credo che i ragazzi questa sera hanno fatto una prestazione buona, soprattutto perché non è facile contro la Salernitana in questo campo. Questa sera potevamo far più goal: Chiellini ha ragione. La Juventus ci ha dato tanto e in questo momento dobbiamo essere noi a dar qualcosa alla Juventus”.

“Fortunatamente abbiamo giocato 3 giorni dopo la gara con l’Atalanta. In questi momenti secondo me la cosa migliore è semplificare le cose: oggi gli ho parlato a livello mentale. Gli ho detto che qui siamo noi a dover dare qualcosa alla Juventus e ai suoi tifosi, vincendo. Se ho trovato una società diversa? Non è cambiato assolutamente niente. Le inchieste? Ha parlato il presidente, ha parlato John Elkann: noi dobbiamo fare il nostro lavoro in campo. Farlo nel miglior modo possibile. Quello che è successo nei 2 anni che non c’ero io non posso saperlo e non voglio saperlo. Sono tornato perché il presidente mi ha chiesto di far parte della Juventus e di un progetto di una squadra con meno esperienza di quella che ho lasciato. E’ normale che possono esserci alti e bassi: dispiace perché con la qualità che abbiamo potevamo far meglio in quelle 4 partite. Però dovevo conoscere i giocatori, loro dovevano conoscere me”.