Allegri si rivede a concerto Renato Zero, l'ironia del web e la panchina di ct sullo sfondo

L'ex allenatore della Juve tra gli ospiti vip in Sardegna per lo show del cantautore, non si placano i rumours che lo vorrebbero al posto di Spalletti

L’ultima sua immagine pubblica non è delle più edificanti, risale al 15 maggio scorso quando scamiciato urlava all’indirizzo del designatore Rocchi ed allontanava platealmente il ds Giuntoli dopo il successo nella finale di coppa Italia contro l’Atalanta. Il suo sfogo violento – a conclusione di un anno difficile tra ostacoli di ogni tipo – costò a Massimiliano Allegri la panchina della Juventus ma ora il tecnico livornese, che si sta rilassando in vacanza, è pronto a tornare in sella.

Il traumatico divorzio tra Allegri e la Juventus

E’ stato traumatico l’addio di Allegri alla Juve, tra comunicati al veleno e lettere di avvocati con tanto di lite col direttore di Tuttosport. Una telenovela chiusasi solo agli inizi di giugno quando con una nota (“Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva”) il club bianconero ha comunicato di aver raggiunto un’intesa con l’ormai ex allenatore, che aveva ancora un anno di contratto e a cui la società aveva notificato il licenziamento per giusta causa. La vicenda invece si chiude così, con un accordo di intesa che evita di proseguire il discorso in tribunale.

Allegri in pole per sostituire Spalletti

Dopo le voci, poi tramontate, su una panchina in Arabia ora circola insistemente l’ipotesi che Allegri possa prendere il posto di Spalletti se le prime partite del post-Europei dovessero andare male. Il nome dell’ex Juve ha superato quello di Ranieri in caso di esonero del ct. Intanto Allegri si gode le vacanze e dopo qualche bagno nella sua Livorno si trova in Sardegna, altro suo luogo del cuore, dove l’altra sera è stato visto – e filmato – al concerto di Renato Zero.

Allegri al concerto di Renato Zero

Il 73enne cantautore romano si è esibito in due serate a Forte Arena di Santa Margherita di Pula facendo registrare il sold out nelle due date del teatro all’aperto del Forte Village. Ha aperto il concerto con “La favola mia” per tre ore di musica e spettacolo. Circa trenta canzoni, un mix tra i vecchi successi che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero e i brani dell’ultimo album. Tra gli ospiti vip oltre ad Allegri avvistata Laura Pausini (accompagnata dal marito, il musicista Paolo Carta), Paola Cortellesi col suo consorte (il regista Riccardo Milani) e Marco Travaglio, qualche fila dietro con la sua signora. Il filmato con Allegri che, con la classica camicia bianca, cerca posto nelle prime file, è già diventato virale ed ha scatenato l’ironia del web.

Fioccano le reazioni sui social: “Credeva che “Renato – Zero” fosse il risultato di una partita vinta senza subire gol”, oppure: “Renato Zero a Uno, di cortomuso” e anche: “Avvisatemi quando lo ingaggiano da qualche altra parte…all’estero magari. Buona pensione Max”, oppure: “Ecco… è meglio che va ai concerti!!!”.

I tifosi si sbizzarriscono nei giochi di parole ispirate alle canzoni di Zero: “E’ salito sul carrozzone” e poi: “i migliori zero a zero della nostra vita” e anche: “Il triangolo no, tu devi stare in difesa” mentre i più velenosi ricordano: “In attesa di firmare per il Real, Barcellona, Bayern, psg, Manchester etc. che meraviglia non vederlo sulla nostra panchina” e anche: Due zero allo stesso punto, incredibile” e poi: “Lo vedo in camicia starà cercando ancora Rocchi” e infine: “Ormai può fare solo le cose da pensionato”.