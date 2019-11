Allegri torna in corsa per una panchina: altro esonero eccellente

L'Arsenal ha esonerato Unai Emery. E' finita dopo diciotto mesi l'esperienza del tecnico spagnolo sulla panchina dei Gunners: verrà temporaneamente sostituito da Freddie Ljungberg, ex giocatore del club londinese. Fatale ad Emery l'andamento in campionato e in Champions: l'Arsenal non vince da sette partite, e l'ultimo successo in campionato risale al 6 ottobre.

La società si sta guardando intorno alla ricerca di un sostituto di spessore. Secondo i tabloid inglesi in prima fila ci sono Nuno Espirito Santo, attualmente al Wolverhampton, e Mikel Arteta, attualmente nello staff di Pep Guardiola e già vicino all'Arsenal nella scorsa stagione. Ma resta caldo il nome di Massimiliano Allegri, che si sta godendo alcuni mesi di riposo dopo l'addio alla Juventus nella scorsa estate.

Il tecnico toscano sembrava deciso a rimanere fermo fino a giugno per poi valutare con calma le possibili offerte, ma potrebbe cambiare bene se arrivasse l'offerta giusta dall'Arsenal. Allegri, accostato anche al Tottenham nelle scorse settimane, sta da tempo seguendo un corso di lingua. Più defilato il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, anche lui accostato alla panchina inglese.

"Annunciamo oggi che è stata presa la decisione di esonerare il nostro allenatore Unai Emery e il suo team di allenatori – è la nota dell'Arsenal -. Parlando a nome del consiglio di amministrazione dell'Arsenal e dei nostri proprietari Kroenke Sports & Entertainment, Josh Kroenke ha dichiarato: 'I nostri più sinceri ringraziamenti vanno a Unai e ai suoi colleghi che sono stati implacabili nei loro sforzi per riportare il club a competere al livello che tutti ci aspettiamo. Auguriamo a Unai e al suo team altri successi futuro'".

"La decisione è stata presa a causa dei risultati e delle prestazioni non al livello richiesto. Abbiamo chiesto a Freddie Ljungberg di assumersi la responsabilità della prima squadra come capo allenatore ad interim. Abbiamo piena fiducia in Freddie. La ricerca di un nuovo capo allenatore è in corso e faremo un ulteriore annuncio al termine di tale processo".

SPORTAL.IT | 29-11-2019 13:43