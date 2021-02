All'Udinese basta un guizzo di Nestorovski: 1-0 alla Fiorentina

Una vittoria che forse toglie definitivamente dai guai l’Udinese e che invece costringe la Fiorentina a tornare a guardare nello specchietto retrovisore. I friulani si impongono per 1-0 in un match che aveva molto il sapore dello scontro diretto ed ora possono tornare a guardare la classifica con maggiore tranquillità.

Alla Dacia Arena sono stati i gigliati a partire meglio e a dare nelle prime battute l’impressione di voler imporre il loro gioco, la loro pressione però si è in realtà esaurita dopo una manciata di minuti e dopo un destro di Eysseric respinti da Stryger Larsen all’8’.

Proprio l’esterno bianconero al 23’ si è reso protagonista dell’azione più pericolosa della prima frazione: ottimo lancio di De Paulo a premiare l’inserimento del danese in area che con un bel diagonale ha chiamato Dragowski ad una risposta non semplice. Nelle battute finali del primo tempo i due veri squilli della Fiorentina: prima è Vlahovic a provarci da fuori area senza trovare lo specchio della porta, poi è Martinez Quadra lasciar partite un tiro dalla distanza che, deviato da Walace, porta il pallone a scheggiare la pare alta della traversa.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia e i ritmi in alcune fasi del match si fanno da quelli da ‘ultima giornata’. A regalare un sussulto al 56’ è Molina con una conclusione alta, mentre poco dopo l’ora di gioco è Musso a murare Vlahovic lanciato a rete.

Nel finale Prandelli si gioca anche la carta Kokorin richiamando in panchina un esausto Ribery, ma il russo non riesce ad incidere, mentre dall’altra parte il nuovo entrato Arslan ci prova in un paio di occasioni da lontano senza riuscire a trova la porta.

All’86’ il goal che vale i tre punti pesantissimi: cross dalla destra di De Paul, Milenkovic perde totalmente Nestorovski che, sbucato alle sue spalle, da posizione ravvicinata non ha problemi nel trafiggere Dragowski di testa.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

UDINESE-FIORENTINA 1-0

Marcatori: 86’ Nestorovski

UDINESE (3-5-2): Musso 6,5; Becao 6, Bonifazi 6, Nuytinck 6,5; Molina 6 (90’ De Maio sv), De Paul 6,5, Walace 5,5, Makengo 5 (70’ Arslan 6), Stryger Larsen 5,5; Llorente 5,5 (77’ Braaf 6,5), Nestorovski 7. All. Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6,5; Milenkovic 4,5, Ger. Pezzella 6 (88’ Montiel sv), Martinez Quarta 6,5; Malcuit 5,5 (79’ Caceres sv), Eysseric 5,5 (88’ Borja Valero sv), Pulgar 6, Castrovilli 5,5 (79’ Amrabat sv), Biraghi 6; Vlahovic 5, Ribery 6 (69’ Kokorin 5). All. Prandelli

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Llorente (U), Kokorin (F)

Espulsi: –

OMNISPORT | 28-02-2021 17:12