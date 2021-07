Allyson Felix a caccia della decima medaglia

Allyson Felix, 6 ori e 3 argenti in quattro edizioni delle Olimpiadi, a 35 anni va a caccia della decima medaglia in una specialità in cui non ha mai conquistato l’oro, i 400 metri: “E’ tutto cambiato il mondo è così, oggi: ma siamo tutti molto grati di poter essere qui, alle Olimpiadi”.

“Io mi aspetto grandi prestazioni, perché l’anno in più ha dato a tutti enormi motivazioni. E’ troppo il tempo passato dall’ultima volta, abbiamo tutti voglia di questo grande palcoscenico”.

OMNISPORT | 29-07-2021 10:02