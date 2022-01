Alonso: "Il ritiro? Sarebbe stato meglio dopo la Ferrari"

08-01-2022 16:53

Fernando Alonso, due volte campione del mondo in F1 ed ex Ferrari, al podcast Beyond the Grid è tornato a parlare dei suoi due anni lontano dal Circus: “Penso che in quel momento avessi bisogno di sfide diverse. Ero tentato da Le Mans, e avevo già fatto la Indy 500 nel 2017, un anno prima di smettere. Volevo competere in diverse categorie e sfidare me stesso contro alcuni i migliori piloti delle altre discipline del motorismo. Volevo vedere se riuscivo a fare bene in diverse categorie“.

Alonso ci tiene a sottolineare una cosa: “Non è che mi fossi disamorato della Formula 1, ma pensavo che stessi perdendo tempo nella mia carriera in quel momento. Non avevo la possibilità di lottare per le vittorie o dei podi, dunque ho pensato che fosse il momento giusto nel 2018. A posteriori, forse il 2015 dopo la Ferrari o il 2016 sarebbero stati anni ancora migliori per smettere. Però non hai la sfera di cristallo, ai tempi non sapevo cosa sarebbe accaduto nel 2017 e nel 2018, speravo di avere la possibilità di lottare per obiettivi più grandi“.

Infine, l’ammissione dell’ex pilota Ferrari: “Nel 2018 mi sono convinto che fosse arrivato il momento giusto per provare qualcosa di diverso. Anche se amavo ancora la Formula 1, avevo altre cose in testa in quel momento“, ha concluso Alonso.

