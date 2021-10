Alonso: "L'età in F1 non è così importante"

18-10-2021 16:48

Il pilota della Alpine Fernando Alonso in un’intervista a F1-Insider.com ha sostenuto che l’età non è così importante nel motorsport: “Un pilota della Mercedes ha 36 anni, uno della Haas ne ha poco più di 20. Il pilota Mercedes vince, l’altro è ultimo. Ma questo ha principalmente a che fare con le prestazioni delle loro auto. Ciò che è importante è essere in forma ed essere motivato”.

“Io sono entrambe le cose. Dopo la pausa di due anni, ho di nuovo energia. Alla fine del 2018 le mie batterie erano abbastanza scariche, mi sentivo esausto. Mi sono fermato, anche perché non provavo più alcuna vera gioia. Al contrario di oggi”, ha assicurato il pilota asturiano.

