Alonso: "Sono il primo tifoso di Marquez"

23-08-2022 15:54

Che il campione asturiano di Formula Uno si aun appassionato di moto non è un mistero. Il suo tifo per il connazionale Marc Marquez è noto e dopo l’ennesimo intervento che Marc ha dovuto subire per sistemare definitivamente il suo braccio destro, il sostegno è ancora maggiore.

Fernando Alonso ha seguito dal vivo e dal box il Gp d’Austria al Red Bull Ring e ha voluto rilasciare la sua opinione sul campionato in corso.

“È una bella lotta tra tutti e tre i piloti in corsa per il tirolo. Fabio ha un piccolo vantaggio che potrebbe risultare decisivo ai fini della vittoria finale. Pecco invece ha una gran moto e può fare davvero paura a tutti, mentre Aleix invece è senza dubbio il più costante dei tre. Chiunque vinca se lo sarà sicuramente meritato”.

Alonso però, in cuor suo, attende il ritorno in pista del suo amico Marquez.

“Sono il primo tifoso di Marc e come tanti si sono appassionati davanti alla tv seguendo i suoi numeri pazzeschi. Senza di lui la motogp è un’altra cosa. Sto contando i giorni che separano il suo ritorno in pista. Spero che torni in fretta al 100%…sono sicuro che tornerà a vincere”.