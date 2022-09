Alpha Tauri: Yuki Tsunoda confermato anche per il 2023

22-09-2022 09:52

Non è stata fin qui una stagione particolarmente esaltante per l’Alpha Tauri e per Yuki Tsunoda. Il suo campionato del mondo è stato costellato di qualche errore di errore di troppo, ma nonostante questo, la Scuderia faentina ha scelto di rinnovare la propria fiducia nel pilota giapponese, il quale dovrà cercare di compiere uno step in avanti rispetto alle performance mostrate lo scorso anno e questa stagione.

Chi sarà il prossimo compagno di box? Non è un mistero che Gasly stia trattando con Alpine e quindi ecco come il pilota giapponese, potrebbe ritrovarsi con un nuovo compagno di scuderia.

Questo è il comunicato ufficiale che sancisce il rinnovo contrattuale tra Tsunoda e Alpha Tauri: “Scuderia AlphaTauri è lieta di annunciare che Yuki Tsunoda, dopo due anni di successo in Formula 1, rimarrà insieme alla squadra per la stagione 2023. Il pilota giapponese – che ha già all’attivo 38 weekend di gara in F1 – ha avuto un percorso accelerato verso il campionato: è passato rapidamente attraverso le formule minori e durante la sua stagione da esordiente in F1 ha dimostrato di essere un talento da non sottovalutare, chiudendo l’ultima gara del 2021 con un piazzamento tra i primi quattro. Trasferitosi a Faenza, dove ha sede il team, Tsunoda si è immerso completamente nella squadra, continuando a lavorare duramente ogni giorno, step by step, sia in pista che fuori”