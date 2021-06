AlphaTauri: Marko esclude l’addio di Gasly

Dopo gli esordi in F1 con Toro Rosso e Red Bull, il ritorno in AlphaTauri di Pierre Gasly ha permesso a quest’ultimo di accrescere e maturare il proprio livello tecnico, di guida e di risultati come si evince anche dall’ultima prestazione di Baku dove ha conquistato il gradino più basso del podio.

All’interno della scuderia di Faenza c’è evidentemente molta soddisfazione in merito al talento francese di Rouen. Parlando proprio del francese, Helmut Marko ha dichiarato che l’alfiere della scuderia italiana resterà nel team escludendo un suo passaggio alla Renault (Alpine).

“Il pacchetto si adatta perfettamente all’Alpha Tauri. Questa combinazione va bene insieme – ha dichiarato Marko, intervistato da Auto Motor und Sport – Abbiamo ancora un contratto che dura altri due anni, quindi non so da dove venga il discorso sulla Renault. Pierre è l’ambasciatore ideale per Alpha Tauri come un francese sta alla moda”.

OMNISPORT | 10-06-2021 13:23