Alpine, Rossi: “Nessuna fretta di scegliere il secondo pilota”

28-09-2022 11:33

Mentre il campionato del mondo di Formula Uno prosegue e va verso la fine della stagione, ormai quasi tutte le scuderie hanno sistemato la propria line up in vista del prossimo anno. All’appello però manca ancora l’Alpine: chi sarà il pilota che affiancherà Esteban Ocon a partire dal prossimo campionato?

L’accordo di Fernando Alonso con Aston Martin e la vicenda Oscar Piastri, non hanno agevolato le sclete del team francese che sta ancora meditando per trovare la miglior situazione in vista del prossimo futuro.

Senza dubbio, il sedile della squadra francese è ad ora quello maggior ambito nel Circus ragion per cui Enstone si prenderà tutto il tempo a proprio disposizione per scegliere la soluzione più congeniale alle proprie necessità.

“Siamo in una posizione comoda per il secondo pilota. Non abbiamo alcune fretta – ha dichiarato il CEO di Alpine, Rossi – In tutta modestia, al momento abbiamo il posto più ambito nel paddock. Le persone ci aspettano prima di prendere una decisione”.