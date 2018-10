Alta tensione a Napoli: arrivano gli inglesi

C’è alta tensione a Napoli per l’arrivo di 2.500 sostenitori del Liverpool per seguire la gara di Champions League tra gli azzurri e i rossi. Sono state blindate le aree più a rischio della città, con il divieto della vendita di alcolici in determinate aree e con una serie di controlli a tappeto. La speranza è che tutto possa filare liscio, anche se i rapporti tra le rispettive tifoserie non sono dei migliori.

La vigilia di quelli che saranno protagonisti in campo e in panchina è stata all’insegna dei reciproci complimenti: Carlo Ancelotti e Juergen Klopp si stimano e non lo hanno nascosto. “Klopp è un amico, un avversario difficile da affrontare con grande esperienza. Troveremo una squadra di grande intensità: avremo poco tempo per pensare in campo, ma abbiamo tanta fiducia perchè sappiamo cosa possiamo fare e sicuramente lo faremo. Le squadre di Klopp sono molto intense e hanno sempre un’identità spiccata, che rispecchia quella della loro guida in panchina” ha precisato il timoniere dei campani.

“Carlo mi piace e lo rispetto molto perché è un grandissimo allenatore. Noi dobbiamo solo pensare a fare bene in uno stadio con una atmosfera molto, molto emozionante . Dovesse esserci un gap tra le due squadre sono certo che il San Paolo proverà a colmarlo, ma le partite si giocano sul campo. Anzi, magari l’atmosfera ci caricherà. Non ci sentiamo favoriti, con il Napoli sarà duello ad armi pari e dunque di turnover non se ne parla” ha puntualizzato Klopp.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Maksimovic, Malcuit, Hamsik, Diawara, Verdi, Mertens. Allenatore: Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Matip, Clyne, Henderson, Fabinho, Sturridge, Shaqiri. Allenatore: Klopp

SPORTAL.IT | 03-10-2018 10:20