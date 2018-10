Altezza Valentino Rossi, Guido Meda chiarisce

Il telecronista di Sky Guido Meda con un post su Facebook chiarisce una questione relativa a Valentino Rossi, che avrebbe detto che l'altezza lo penalizza.

"Scusate ma, Rossi o non Rossi, le strumentalizzazioni un po' gratuite che si vedono qua e là non vanno bene. In sostanza, Valentino non ha mai detto 'Ho perso da Vinales perché sono più alto e più grosso'.E' superficiale ridurre la sua riflessione a una sintesi del genere".

"E' successo invece che, rispondendo ad una mia domanda in cui gli chiedevo se fosse plausibile che nella differenza a fine gara tra lui e Vinales anche la sua maggior stazza potesse eventualmente avere un ruolo, Valentino abbia detto: "Con queste gomme, quando ci sono condizioni di grip elevato cone in Thailandia e la gomma cala molto, essere più grande è uno svantaggio perché carichi sempre un pochino di più di più la ruota dietro, ma c’è da dire che qui Vinales ha azzeccato meglio il setup e una diversa distribuzione dei pesi".

"Non ci vedo nulla di strano, c’è un riconoscimento al valore e al lavoro di Vinales e mi chiedo, anzi, perchè non potrebbe essere plausibile. C’è una bella differenza rispetto ai ricami che vedo in giro. Quando parliamo della minutezza di Pedrosa nessuno dice niente. A volte forse basterebbe ascoltare bene. Ciao!".

SPORTAL.IT | 10-10-2018 13:40