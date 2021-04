Altra mega rimonta per Milano: Pesaro battuta

In attesa che giochino nelle prossime settimane le immediate inseguitrici, Brindisi e Virtus Bologna, l’AIX Armani Exchange Milano si porta a +4 in classifica battendo la Carpegna Prosciutto Pesaro fuori casa dopo essere stata sotto di 17 lunghezze, 31-14, alla fine del primo quarto.

Alla fine del terzo il gap era già colmato, anzi, l’Olimpia era avanti di uno, 62-61, poi lo strappo finale nell’ultimo periodo. Ancora una volta decisivo Zach LeDay con 22 punti, dall’altra parte 20 di Justin Robinson. Stasera le altre partite della ventinovesima giornata di Serie A.

OMNISPORT | 25-04-2021 15:38