Salernitana, altre due operazioni: preso Ederson, Gondo alla Cremonese

Che la Salernitana sia uno dei club più attivi di queste ultime ore di calciomercato invernale, a causa di una situazione di classifica disastrosa, è sotto gli occhi di tutti. E la società campana, sotto la guida del neo direttore sportivo Walter Sabatini, non si ferma nemmeno di domenica e continua a rimodellare la propria rosa: un acquisto, una cessione. Entrambi ufficiali.

L’acquisto è quello di Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999, di proprietà del Corinthians ma reduce da un’annata in prestito nel Fortaleza, con cui ha conquistato una storica qualificazione alla Copa Libertadores.

“L’U.S. Salernitana 1919 – si legge sul sito ufficiale del club campano – comunica di aver raggiunto l’accordo con il S.C. Corinthians Paulista per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026”.

La cessione, invece, è quella di Cedric Gondo. L’attaccante ivoriano, protagonista nell’annata della promozione dalla B alla A, torna a giocare nella serie cadetta con la maglia della Cremonese.

“L’U.S. Salernitana 1919 – recita l’altro comunicato granata – comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Cremonese per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ‘96 Cedric Gondo.

La Società lo ringrazia per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e per le reti decisive nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

L’arrivo di Ederson rappresenta la quinta operazione in entrata messa a segno dalla Salernitana: prima del brasiliano, i campani avevano già preso Sepe, Mazzocchi, Fazio e Verdi. Gondo, invece, è il secondo giocatore della rosa di Colantuono ad andarsene dopo Aya.

