Altro playoff deciso ai rigori nel calcio inglese: Carlisle United promosso in League One

Dopo l'approdo del Luton Town in Premier League coi tiri dal dischetto contro il Coventry City, stessa sorte per i Cumbries, vittoriosi a Wembley sullo Stockport County

29-05-2023 11:13

Altra finale playoff decisa ai calci di rigore in Inghilterra. Dopo il trionfo del Luton Town, tornato in Premier dopo 31 anni attraverso la finale contro il Coventry City vinta dagli undici metri, sempre a Wembley è arrivato il trionfo dal dischetto anche per il Carlisle United, che al termine degli spareggi di League Two, ha ottenuto la promozione in terza serie nella finale di grande tradizione contro lo Stockport County. Peraltro in vantaggio nel primo tempo, al 34′, con l’autorete di Jonathan Mellish.

I Cumbrians, tuttavia, trovano il pareggio nei minuti finali, all’84’, grazie alla rasoiata di destro di Omari Patrick. Terminati i tempi supplementari, dal dischetto, l’errore decisivo è quello – al secondo tiro – di Ryan Rydel. O, meglio, la bella parata dell’estremo difensore del Carlisle United scuola Sparta Praga Tomáš Holý.