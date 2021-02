Amarcord Inzaghi: "Sempre riconoscente al Bologna"

Prima volta da avversario in campionato del Bologna per Pippo Inzaghi versione allenatore dopo la breve esperienza della stagione 2018-’19 alla guida della squadra rossoblù.

Il tecnico del Benevento ne ha parlato a due giorni dalla gara del “Dall’Ara”, spendendo parole di stima per tifosi e ambiente: “È sempre un piacere tornare al ‘Dall’Ara’ dove sono stato bene. La gente mi ha trattato alla grande, ma anche i dirigenti mi hanno manifestato affetto. Se non avessi fatto quell’esperienza non sarei arrivato al Benevento e mi dispiace tanto per l’assenza del pubblico, avrei voluto salutare i tifosi. Probabilmente non meritavo neanche quell’accoglienza fantastica che mi hanno riservato, ma ora hanno un grande allenatore che sta facendo un bel lavoro”.

“Il Bologna ha tanti calciatori di livello come Barrow, Palacio, Sansone, Orsolini e Soriano – ha aggiunto ‘SuperPippo’ – ma noi guardiamo in casa nostra. Ce la giocheremo alla pari come abbiamo fatto all’andata, dove abbiamo vinto pur soffrendo”.

OMNISPORT | 10-02-2021 20:25