Amarcord Pellegri: dal Milan al Torino per ritrovare Juric e il padre

18-01-2022 08:10

Nonostante i numeri non esaltanti di Olivier Giroud, in particolare negli spezzoni di partite giocati con Zlatana Ibrahimovic, e nonostante l’età avanzata dei propri due centravanti, il Milan sembra aver deciso di proseguire la stagione senza Pietro Pellegri.

L’attaccante classe 2001 scuola Genoa, prelevato in prestito dal Monaco sul finire dello scorso mercato estivo, è infatti a un passo dall’approdo al Torino, sempre con la formula del prestito.

Il Milan ha infatti deciso di anticipare il riscatto del giocatore dal club del Principato, che sarebbe dovuto avvenire al termine della stagione in presenza di determinate condizioni, per poi girare Pellegri in prestito ai granata, dove il centravanti dovrebbe prendere il posto del partente Simone Zaza.

Pellegri, in campo per appena sei spezzoni di partita con il Milan nella prima parte di stagione, per appena 127 minuti senza gol, ritroverà in granata il padre Marco, team manager del Torino dall’inizio della stagione dopo aver ricoperto a lungo lo stesso ruolo nel Genoa, oltre a Ivan Juric, suo allenatore nella stagione e mezza vissuta nella prima squadra del Grifone.

