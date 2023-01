America's Cup 2024: tra gli sfidanti anche i francesi di K-Challenge Racing

03-01-2023 12:23

Arriva una quinta barca all’America’s Cup 2024: è l’equipaggio francese di K-Challenge Racing. Ci sarà anche questa imbarcazione a Barcellona per provare a vincere le gare degli sfidanti e sfidare poi per la Coppa i detentori del Team New Zealand. Si tratta della 37esima edizione della prestigiosa regata, la più antica al mondo.

Sulla carta, i francesi sono i meno ambiziosi del lotto, di cui fanno parte Luna Rossa per l’Italia, Alinghi per la Svizzera, Ineos Britannia per la Gran Bretagna e American Magic per gli Stati Uniti. Si affronteranno tra agosto e settembre 2024 per eleggere la reginetta che poi dovrà vedersela con i neozelandesi.