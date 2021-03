America's Cup, botta e risposta tra Luna Rossa e New Zealand: 2-2

Prosegue vibrante e nel segno dell’equilibrio la sfida di America’s Cup tra Luna Rossa e New Zealand. Nella notte i due equipaggi si sono affrontanti altre due volte nella baia di Auckland: in gara 3 strepitosa prova del Team Prada, che sfruttando il vento leggero ha vinto in maniera schiacciante la terza regata, chiudendo con 37 secondi di vantaggio sui detentori del trofeo. La partenza ha fatto di nuovo la differenza e i kiwi non sono riusciti neanche lontanamente a tornare in corsa.

Ma la reazione d’orgoglio dei Defender è arrivata nella quarta regata: sul campo di regata E del Golfo di Hauraki, dove soffiava un vento leggero, è stata Team New Zealand a prevalere nettamente facendo registrare il più ampio distacco della serie al traguardo, ben 1’03”. Un passo indietro per l’equipaggio italiano, che ha fatto un errore in strambata in prossimità della conclusione del primo lato.

Serie sul 2-2 e apertissima, si riprende subito sabato per gara-5 e gara-6.

Così il timoniere di Luna Rossa James Spithill dopo la quarta regata: “Siamo 2-2, le barche si sono comportate bene. E’ stata una buona giornata per tutte e due. Una volta che ti trovi negli scarichi è difficile. La partenza è andata a loro favore e questo ha un grande impatto. Non siamo riusciti ad andare verso il lato giusto, poi abbiamo commesso un piccolo errore. Ma sono soddisfatto della prestazione. Sicuramente la partenza conta tanto, le barche sono molto simili in diverse condizioni di vento”.

Peter Burling, timoniere di New Zealand, ha commentato così il ko in gara 3: “Siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo fatto qualche errore, ma il vento era quello che era…Loro sono andati subito via. Non so se noi siamo più forti di poppa e loro di bolina. Abbiamo cercato di stargli vicino e di lavorare bene sulle virate. Loro si sono rivelati migliori. Forse entrare da sinistra in partenza è un po’ più semplice. Forse avremmo dovuto stringere un po’ di più. Stiamo migliorando e ad ogni regata facciamo un passo avanti”.

OMNISPORT | 12-03-2021 07:17