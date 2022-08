Amichevole in casa Juventus: la squadra A batte 2-0 la B

04-08-2022 22:43

E’ durata poco più di 50 minuti, dopo la consueta invasione pacifica del campo dei tifosi, la classica amichevole in famiglia in casa Juventus, che a Villar Perosa ha segnato il ritorno alla normalità dopo la pandemia. Ha vinto per 2-0 la Prima Squadra contro l’Under 23, a segno dopo due minuti Manuel Locatelli con un destro piazzato e preciso, e poi al quarto d’ora Leonardo Bonucci di testa ha messo il sigillo al risultato, poi ha donato la propria maglia all’ex capitano Giuseppe Furino, presente a Villar Perosa. Assente Juan Cuadrado a causa di problemi di stomaco, mentre alla mezz’ora Wojciech Szczesny ha lasciato la porta a Mattia Perin. Nessun gol per il tridente d’attacco Di Maria-Vlahovic-Kean.