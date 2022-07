27-07-2022 21:25

Al Wörthersee Stadium di Klagenfurt il Milan ha travolto per 5-0 in amichevole il Wolfsberger, formazione della massima serie del campionato austriaco. Un deciso passo in avanti dopo la bruttissima prova in Ungheria e indicazioni molto buone per il tecnico Stefano Pioli, che tra le individualità può coccolarsi il nuovo arrivato Adli, autore di un’ottima prestazione.



Primo tempo: Milan in vantaggio per 2-0 sugli austriaci

I campioni d’Italia vanno in vantaggio al 39’ con Leao, che riceve un rilancio di Calabria controllandolo col destro e poi mette in rete con un lob di sinistro. Quasi immediato il raddoppio al 41’: Adli crossa basso e teso da destra e Rebic sul secondo palo insacca a porta spalancata.

Altri tre gol rossoneri nella ripresa, a segno anche Adli

Al 57’ Messias, entrato al posto di Leao, fa tris su assist al bacio di Theo Hernandez. Al 60’ primo gol con la maglia rossonera per Adli che, ancora una volta a porta spalancata, insacca una respinta della difesa austriaca e fa gioire Pioli. Infine al 66’ cross di Ballo-Touré e colpo di testa vincente di Gabbia per quello che è il definitivo 5-0 a favore del Milan.

Wolfsberger-Milan: le formazioni iniziali e i cambi

WOLFSBERGER (3-4-1-2): Gutlbauer (76’ Skubl;) Novak (60’ Schifferl), Baumgartner (60’ Piesinger), Lochoshvili (46’ Gugganig); Veratschnig (46’ Jasic), Omic (60’ Taferner), Leitgeb (46’ Kerschbaumer), Scherzer (46’ Anzolin); Boakye (46’ Ballo); Vergos (46’ Rocher), Vizinger (72’ Muller).

MILAN (4-2-3-1): Maignan (61’ Mirante); Calabria (61’ Florenzi), Kalulu (76’ Coubis), Tomori (61’ Gabbia), Theo Hernandez (61’ Ballo-Touré); Bennacer (61’ Bakayoko), Krunic (60’ Tonali); Saelemaekers (76’ Gala), Adli (60’ Brahim Diaz), Leao (46’ Messias); Rebic (60’ Lazetic).