Milan, Brahim Diaz: "Sogniamo il ventesimo scudetto"

23-07-2022 15:07

Brahim Diaz ha parlato del suo Milan ad AS. Il trequartista spagnolo si è focalizzato sulla scorsa stagione chiusa con lo scudetto e anche su come sarà la prossima: “È stato molto bello. Sapevamo di avere una rosa molto talentuosa – così sul titolo – e che potevamo fare la storia. Alla fine, ce l’abbiamo fatta”.

Il giocatore ha parlato così dell’obiettivo per il nuovo anno: “Siamo una squadra più consapevole, che sogna il ventesimo scudetto e che lotterà partita dopo partita per conquistarlo – così Diaz -. Qui sto molto bene, sia in ambito personale sia in ambito professionale”.

Brahim si è poi espresso sul suo rapporto con Stefano Pioli: “Mi ha sempre trasmesso fiducia. Sa cosa posso dargli e mi ha aiutato a crescere come calciatore – ha aggiunto -. È un ottimo allenatore e una persona molto buona: gliene sono grato”.