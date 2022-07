Amichevoli estive: Lazio travolta dal Genoa, Roma battuta dall'Ascoli

27-07-2022 20:45

Prima sconfitta per la Lazio alla quinta amichevole di quest’estate, e che sconfitta! I biancocelesti di Maurizio Sarri, nel secondo giorno del ritiro tedesco a Grassau, sono stati travolti per 4-1 col Genoa neoretrocesso in Serie B. Per i rossoblu di Alexander Blessin tripletta di Coda al 5’, al 18’ e al 51’, il gol dei capitolini è di Immobile al 14’, mentre al 54’ Gudmundsson ha arrotondato il risultato. Per quanto riguarda la Capitale, anche la Roma, nella quale c’è stato l’esordio di Paulo Dybala, è stata sconfitta da un’altra squadra della cadetteria, l’Ascoli, per 1-0, con gol decisivo di Botteghin al 67’.