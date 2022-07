Amichevoli Serie A: oggi in campo Torino, Fiorentina e Inter

12-07-2022 11:08

Proseguono senza sosta gli allenamenti nei vari ritiri delle squadre di serie A.

Quest’oggi martedi 12 luglio, sono in programma tre amichevoli ufficiali. Alle ore 14.00 sarà la volta del Torino che affronterà il BW Linz in Austria. Dopo poche ore di ritiro, il tecnico Juric vuole già vedere all’opera i suoi ragazzi per rendersi conto dell’aspetto fisico.

Alle 17.00 toccherà invece alla Fiorentina di Italiano. Appuntamento contro il Real Vicenza. Soltanto un’ora più tardi toccherà all’Inter. L’11 di Simone Inzaghi è atteso dal match contro il Lugano allo Stadio di Cornaredo nell’ormai consueto appuntamento di inizio estate, la Lugano Supercup.