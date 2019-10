Amici Celebrities, per Ciro Ferrara risultato a sorpresa

Si chiude con un risultato insperato – ammettiamolo – la partecipazione di Ciro Ferrara ad Amici Celebrities, lo spin off del più noto e aggregante Amici. L’accesso alla finalissima, che ha premiato la showgirl Pamela Camassa, per l’ex difensore di Juve, Napoli e della Nazionale era quanto mai difficile considerata l’eliminazione e poi quel ripescaggio poco gradito alla giuria che non ha mai celebrato il talento canoro di Ciro.

Ciro Ferrara e la giuria

Che fossero critiche a torto o a ragione, il canto per Ferrara ha costituito un pretesto per dimostrarsi in grado di mostrare un Ciro diverso rispetto all’opinionista nei salotti calcistici a cui il pubblico è abituato. Show a parte, per l’ex calciatore, Amici Celebrities ha offerto l’opportunità di spendersi in un ruolo nuovo, inedito che potrebbe aprirgli occasioni televisivi diversificate, oltre la dimensione del talent.

Il futuro di Ferrara

D’altronde, se con la panchina Ciro Ferrara pare non aver avuto particolare fortuna, altrove potrebbe intanto conquistarsi un posto al sole. E godersi, in leggerezza, i risultati del suo eccezionale, inimitabile talento e la sua famiglia, che a breve accoglierà l’arrivo di un nipotino.

VIRGILIO SPORT | 24-10-2019 12:28