Ampadu al Venezia: ufficiale il trasferimento dal Chelsea

Ethan Ampadu lascia la Premier League per la Serie A. E’ infatti confermato e ufficiale il passaggio a titolo defintivo nel campionato italiano: sarà a disposizione di Paolo Zanetti al Venezia, nel club neopromosso nella massima serie 2021/2022.

Difensore centrale, Ampadu approda al Venezia dal Chelsea. I campioni d’Europa hanno confermato dunque il giocatore lontano da Londra, dopo un 2020/2021 passato allo Sheffield United e un 2019/2020 in maglia Lipsia. Stavolta, senza accordo temporaneo.

A Euro 2020, Ampadu ha sfidato l’Italia nella fase a gironi: con la maglia del Galles il centrale è stato espulso per fallo su Bernardeschi, lasciando i suoi in dieci uomini al minuto 55. Risultato finale, come noto, 1-0 firmato Pessina per il successo azzurro.

Nelle due settimane di pausa delle Nazionali, Ampadu prenderà parte alle gare del Galles in chiave qualificazioni Mondiali, dunque si unirà ai nuovi compagni del Venezia; così da provare a salvare il club veneto e confermarlo anche nella Serie A 2022/2023.

OMNISPORT | 31-08-2021 20:26